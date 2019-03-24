Тюменцев протестируют на общественно-политическую грамотность

СЕГОДНЯ 06:06 2019-03-24T06:06:08+03:00

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Для проверки знаний в сфере гражданской, политической и правовой культуры, для тюменцев подготовили диктант «Я – гражданин», состоящий из 30 вопросов. Акция пройдёт 27 апреля и принять в ней участие может любой желающий. Регистрация на участие: по телефону 38-18-14 или электронной почте politreyd@bk.ru.

Проект «Я – гражданин» предполагает проведение массового тестирования жителей Тюменской области по основным темам гражданского участия, знания Конституции РФ, умения противостоять проявлениям религиозного, национального и политического экстремизма.

Диктант будет одновременно проходить на базе Общественной палаты Тюменской области и в крупнейших вузах региона. Планируется, что на каждой площадке вопросы теста будут зачитывать представители региональной общественности, политики и науки.

Кроме того, в день диктанта будет организована фотовыставка, которая расскажет посетителям о катастрофических последствиях экстремизма для личности и общества. Региональные НКО проведут концертную программу «Мы против экстремизма», сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU