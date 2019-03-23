2019-03-23T17:45:26+03:00
Общество

За выходные в районе Комарово в Тюмени установят 40 контейнеров для мусора

Расстановка баков проводится в тестовом режиме
Алена Кульмухаметова
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За выходные в районе Комарово в Тюмени установят 40 контейнеров для мусора. Фото с сайта pixabay.comЗа выходные в районе Комарово в Тюмени установят 40 контейнеров для мусора. Фото с сайта pixabay.com
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Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Тюменской области в тестовом режиме увеличивает количество баков для мусора в районах Тюмени.

Установка дополнительных баков проходит на вновь планируемых и существующих контейнерных площадках.

Так, размещение контейнеров начали в Калининском административном округе. В частности, в районе Комарово планируется за выходные установить более 40 емкостей для сбора твёрдых бытовых отходов. При этом на существующих контейнерных площадках, если их размеры позволят, количество баков также будет увеличено.

Добавим, что место установки баков могут корректировать сами тюменцы. Для этого необходимо направить обращение в Управу административного округа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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