День поэзии в Тюмени встретили творчеством Дмитрия Мизгулина
Поклонники поэта Дмитрия Мизгулина встретились в литературной гостиной Тюменского института культуры в День поэзии.
Книги автора переведены на многие языки народов России и мира, а стихи стали основой песен.
Писатель Сергей Козлов рассказал об удивительных случаях в жизни Дмитрия Мизгулина, о совместном творчестве над сценариями кино и прочитал несколько стихотворений поэта.
Книги и компакт-диски Дмитрия Мизгулина в дар библиотеке Института культуры передал известный тюменский библиофил и даритель книг Сергей Сергеев.
Напомним, что почитатели поэзии часто проводят культурные встречи. Так, в 2018 году День поэзии здесь же встречали с тюменским поэтом Михаилом Федосеенковым, а 27 марта посетители и друзья клуба услышат дуэт поэтов Маргариты Чекуновой и Даниила Сизова.
ИСТОЧНИК KP.RU