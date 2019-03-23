День поэзии в Тюмени встретили творчеством Дмитрия Мизгулина

СЕГОДНЯ 17:14 2019-03-23T17:14:00+03:00

Поклонники узнали о удивительных фактах из жизни поэта

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Поклонники поэта Дмитрия Мизгулина встретились в литературной гостиной Тюменского института культуры в День поэзии.

Книги автора переведены на многие языки народов России и мира, а стихи стали основой песен.

Писатель Сергей Козлов рассказал об удивительных случаях в жизни Дмитрия Мизгулина, о совместном творчестве над сценариями кино и прочитал несколько стихотворений поэта.

Книги и компакт-диски Дмитрия Мизгулина в дар библиотеке Института культуры передал известный тюменский библиофил и даритель книг Сергей Сергеев.

Напомним, что почитатели поэзии часто проводят культурные встречи. Так, в 2018 году День поэзии здесь же встречали с тюменским поэтом Михаилом Федосеенковым, а 27 марта посетители и друзья клуба услышат дуэт поэтов Маргариты Чекуновой и Даниила Сизова.

ИСТОЧНИК KP.RU