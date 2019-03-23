СЕГОДНЯ 15:29 2019-03-23T15:30:09+03:00

В Тюмени из окна пятого этажа выпал мужчина и остался жив Фото: Татьяна Коркина

С переломами он доставлен в больницу

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Инцидент случился поздним вечером 22 марта напротив спорткомплекса «Здоровье» по улице Газовиков, 6 в Тюмени. Из окна пятого этажа на глазах у детей выпал мужчина. Об этом сообщает юная подписчица группы «ЧС Тюмень» в соцсети ВКонтакте.

Девочка рассказала, что вчера в 22 - 10 был сильный шум, на который приехала полиция. Неадекватный мужчина, предположительно в состоянии опьянения, крушил окна, а после

упал с 5-ого этажа на крышу поликлиники. Через несколько минут он пришёл в себя и начал кричать и ползать по крыше в одной футболке без нижнего белья.

Фото из соцсети ВКонтакте

В это время к месту подтянулись спасатели и «скорая». Мужчина, не слушая советы специалистов, снова упал, теперь уже с крыши поликлиники. Удивительно, но после двух падений он остался жив.

По данным очевидчев, дебошира переложили на носилки медики и увезли в больницу. Мужчина был в сознании.

ИСТОЧНИК KP.RU