Тысяча тюменцев нашли приют благодаря общественникам из организации "Твой дом"

СЕГОДНЯ 15:18 2019-03-23T15:18:05+03:00

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Тюменская межрегиональная благотворительная общественная организация «Твой дом» помогают людям, попавшим в трудную жизненную ситуацию найти приют.

Активисты помогают не только бездомным, но и тем, кто проходит адаптацию после избавления от зависимости, освобождения из мест лишения свободы и другим нуждающимся. Любому обратившемуся организация предоставляет безвозмездное жилье, питание, работу, медицинскую помощь и помогает при необходимости с восстановлением документов.

Отметим, что тюменское региональное отделение организации «Твой дом» существует уже второй год. За это время социальный приют оказал помощь более чем тысяче человек. Пока что здесь проживают около 50 человек.

Долгое время организация базировалась в доме на территории коттеджного поселка Комарово, но в конце февраля случилось радостное событие – в центре Тюмени открылся еще один дом для постояльцев приюта. Новое просторное и уютное помещение обустроено всем необходимым для комфортного проживания еще полусотни человек, сообщает «Тюменская линия».

ИСТОЧНИК KP.RU