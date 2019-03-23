СЕГОДНЯ 13:16 2019-03-23T13:16:16+03:00

В Тюмени любителей порыбачить на Туре без жилета будут штрафовать. Фото с сайта МЧС России по Тюменской области

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Сезон открытой воды на Туре начался несколько дней назад. Школьникам спасатели напоминают об опасности водоемов и тонкого льда.

Сотрудники Центра Государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Тюменской области начали проведение профилактических мероприятий на катерах и лодках.

По данным ведомства, от моста по улице Мельникайте и до понтонной переправы на Лесобазе выходить на лед уже опасно, а после переправы и до поселка Антипино лед остался только в заберегах. Поэтому, инспекторы, помимо работы на ледовом покрове водоемов области, с 19 марта патрулируют и городскую реку, проводят с рыбаками разъяснительные беседы о правилах поведения на воде и оказания первой помощи.

Большое внимание уделяется владельцы маломерных судов: патрульные группы выявляют нарушения при их эксплуатации.

- Сейчас на Туре те, кто еще продолжает подледный лов, и те, кто стоит на берегу со спиннингами, и те, кто вышел на лодках, - подчеркивает Олег Первунецких, руководитель патрульной группы Центра ГИМС МЧС России по Тюменской области. . Опасность подстерегает все группы рыбаков. Конечно, любители порыбачить с берега в меньшей опасности, но и там лед уже хрупок. У рыбаков в лодках обязательно должны быть спасательные жилеты. За их отсутствие штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU