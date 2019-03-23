СЕГОДНЯ 12:06 2019-03-23T12:06:49+03:00

В Заводоуковском районе на поля выйдут два новых посевных комплекса «Кузбасс». Фото с сайта pixabay.com

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Новые посевные комплексы «Кузбасс» выйдут на поля заводоуковского "Флагмана" в весеннюю кампанию этого года. Они уже на подходе из Кемерово.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" По словам заместителя директора по производству ЗАО «Флагман» Заводоуковского городского округа Павла Мосеева, комплексы приобрели на собственные средства, без кредитов.

Для полеводов такие комплексы не в новинку. Техника ужу более десяти лет есть в хозяйстве. Всего четыре единицы техники будет задействовано в период сева во "Флагмане" - это два посевных комплекса "Кузбасс" и сеялки СЗП на базе тракторов "Беларус - 1221".

Общая посевная площадь ЗАО "Флагман", расположенного в пос. Мичуринский, составляет 2,5 тыс. га. Большая часть посевного клина - 80 % будет отведена под ячмень. Этой культурой предприятие занимается с основания, то есть 20 лет. Остальные 20 % займут рапс и овес.

- За десять дней должны управится - посеять все культуры, - добавляет заместитель директора по производству ЗАО «Флагман». - Но многое зависит от погоды. Начинаем обычно после Дня Победы".

ИСТОЧНИК KP.RU