Будущие тюменские плотники и столяры посетили с экскурсией комбинат «Свеза»

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-24T10:29:57+03:00

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Студенты Тюменского лесотехникума и техникума строительной индустрии и городского хозяйства посетили с экскурсией комбинат «Свеза». Как сообщили в департаменте лесного комплекса Тюменской области, мероприятие было приурочено к Международному дню лесов. Будущие столяры и плотники послушали лекцию технолога и воочию увидели экологичную деревопереработку.

Как отметила исполнительный директор комбината «Свеза» в Тюмени Гузалия Учар, забота о лесе является основной составляющей стратегии компании, к реализации которой здесь приступили в 2018 году.

- Мы ответственно подходим к использованию лесных ресурсов и требуем этого от наших поставщиков, которые занимаются лесозаготовкой, что подтверждено международным сертификатом FSC, - отметила она.

Тюменский фанерный завод вошел в группу «Свеза» в прошлом году, и получил сертификат на цепочку поставки лесопродукции по системе FSC. С того момента продукция тюменского предприятия, как и на других комбинатах группы, соответствует всем требованиям международных стандартов по контролю легальности происхождения древесного сырья и отслеживанию цепочек поставки лесопродукции.

Группа «Свеза» — мировой лидер на рынке березовой фанеры. В России компания работает с 1998 года, за это время была проведена модернизация производства с использованием самых современных технологий и оборудования. Компания выпускает 1,3 млн кубометров продукции ежегодно.

Международный день лесов — ежегодный праздник, посвященный теме сохранения лесов и отмечавшийся впервые 21 марта 2013 года. Был учрежден по решению Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций 21 декабря 2012 года.

ИСТОЧНИК KP.RU