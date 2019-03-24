2019-03-24T10:26:50+03:00
Общество

Тюменское ранозаживляющее средство популярно и в Москве, и во Владивостоке

В центре внимания разработчиков – как большие города, так и малые
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Тюменское ранозаживляющее средство популярно и в Москве, и во Владивостоке. Фото: Cellgel.ruТюменское ранозаживляющее средство популярно и в Москве, и во Владивостоке. Фото: Cellgel.ru
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Ранозаживляющее средство «Цельгель», которое разработали и произвели в Тюменской области, пользуется большим спросом во многих российских городах. По словам кандидата медицинских наук, директора по развитию медицинской корпорации GG Сергея Гольцова, разработчики видят свою стратегию развития в расширении географии поставок средства.

- Мы живем в по-настоящему инновационном регионе, где научным разработкам оказывается должное внимание. В общем, мы двигаемся в рамках концепции развития экспортного потенциала Тюменской области, - подчеркнул он.

Сергей Гольцов отмечает, что в центре внимания разработчиков – как большие города, так и малые. Эффективность тюменской разработки уже оценили жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Волгограда, Владивостока и других российских городов, сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области. Недавно Cellgel получил своё распространение в Кировской области.

- Расширение географии наших поставок говорит только об одном – препарат эффективен. Понятно, что все новое вначале вызывает определенное недоверие, и это вполне естественно, но сотни успешных клинических испытаний убеждают в пользе нашего ранозаживляющего средства, - отметил Сергей Гольцов.

Напомним, ранозаживляющее средство «Цельгель» (Cellgel), разработанное тюменскими учёными, получило сертификат соответствия федерального агентства по техническому регулированию и метрологии. Средство не раз признавалось Лауреатом конкурса «Лучшие товары и услуги Тюменской области» и Дипломантом конкурса «100 лучших товаров России».

ИСТОЧНИК KP.RU

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