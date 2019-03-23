В Тюмени выпустили вторую книгу о диалоговом искусственном интеллекте

СЕГОДНЯ 11:05 2019-03-23T11:05:58+03:00

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Вторая книга о диалоговом искусственном интеллекте Соболенко «Искусственный интеллект. Строки, контекст и волны на Паскале» вышла в свет в Тюмени. Автором является журналист и программист Сергей.

В книге автор продолжает публикацию материалов собственного исследовательского проекта, основанного на перспективной технологии многомерного строкового множества (МСМ). Кроме того он пытается реабилитировать отношение к Паскалю как к языку программирования, который считается исключительно учебным.

Напомним, первая книга Сергея Соболенко: «Искусственный интеллект: начала MSM» была опубликована в начале 2018 года и была посвящена общей проблематике технологии многомерного строкового (строчного) множества, универсального классификатора и метода обработки строковых данных.

ИСТОЧНИК KP.RU