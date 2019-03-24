В Тюменской области запущен профилактический проект «Дыши свободно!»

СЕГОДНЯ 08:15 2019-03-24T08:15:15+03:00

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Массовый скрининг жителей Тюменской области с применением иммунодиагностики позволяет эффективно бороться с туберкулёзом среди взрослых и детей. Как сообщили в департаменте здравоохранения Тюменской области, во многом благодаря масштабной профилактической работе в последние годы в России уровень заболеваемости снижается.

В нашем регионе сохраняется и актуальность мер, которые направлены на профилактику отказов родителей от иммунодиагностики детей для раннего выявления инфекционных заболеваний. В прошлом году отказов от её проведения в одной только Тюмени зарегистрировано 1357 случаев. Кроме того, есть случаи обращения в прокуратуру, Роспотребнадзор, Росздравнадзор по оспариванию действий руководителей учебных заведений, которые не допускают в школы и детсады детей, не обследованных на туберкулёз.

В 2019 году ассоциация фтизиатров Тюменской области разработала и внедрила профилактический проект «Дыши свободно!», который помогает внедрять успешные практики укрепления здоровья для разных групп тюменцев. В рамках проекта для педагогов и родителей школьников будут проводить тематические семинары-практикумы об особенностях раннего выявления профилактики инфекционных заболеваний, интерактивные занятия с использованием ролевых игр и многое другое.

Стоит отметить, что в прошлом году было зарегистрировано 1033 человека, впервые заболевших активными формами туберкулёза, из которых 39 – дети до 18 лет. У 23 детей заболевание выявили при проведении иммунодиагностики, это 59% от общего количества. Значит, что болезнь обнаружена на ранней стадии, что дает ребенку больше шансов на полную победу над недугом.

ИСТОЧНИК KP.RU