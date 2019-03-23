2019-03-23T10:01:12+03:00
Звезды

В Тюмень прилетает известный сценарист и обладатель статуэтки ТЭФИ

Участники встречи смогут пообщаться с экспертом
Алена Кульмухаметова
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В Тюмень прилетает известный сценарист и обладатель статуэтки ТЭФИ. Фото ссайта cinemotionlab.comВ Тюмень прилетает известный сценарист и обладатель статуэтки ТЭФИ. Фото ссайта cinemotionlab.com
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Открытая встреча с профессиональным сценаристом и продюсером Константином Майером состоится 6 апреля в Тюменском «Технопарке».

Профессиональный продюсер, обладатель статуэтки ТЭФИ за «Лучший комедийный сериал», совладелец компании «Друг Друга», автор сценариев самых рейтинговых сериалов телеканала «ТНТ» встретится с тюменцами. Константин расскажет о том, как писать сценарии, которые будут цеплять миллионы людей и как развить этот навык до уровня настоящего искусства. Кроме того спикер расскажет о следующем этапе, а именно - как сценаристу выступать в роли большого продюсера.

Лекция будет интересна тюменцам, которые хотят попробовать себя на этом поприще, и тем кто только начал развиваться в теме написания сценариев. Участники встречи смогут пообщаться с экспертом и лично задать свои вопросы после лекции.

Кроме того, те, у кого уже есть готовые сценарии сериалов и кино, смогут получить обратную связь по моим работам.

Встреча бесплатная, но для участия необходимо зарегистрироваться на официальном сайте центра развития региональных медиа и кино «Медиаполис».

Дата проведения: 6 апреля Начало в 18:30.

ИСТОЧНИК KP.RU

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