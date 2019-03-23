2019-03-23T09:49:29+03:00
Происшествия

Помощник по хозяйству из Ишима лишил бабушку пяти тысяч рублей

Юноша проник в ее квартиру с украденным ключом
Алена Кульмухаметова
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Помощник по хозяйству из Ишима лишил бабушку пяти тысяч рублейПомощник по хозяйству из Ишима лишил бабушку пяти тысяч рублейФото: Татьяна Коркина
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Пожилая женщина из Ишимского района часто принимала помощь от молодого и ответственного юноши. Однако парнишка обманул доверие бабушки.

Как сообщает МВД по Тюменской области, накануне в дежурную часть полиции города Ишима поступило сообщение о краже от 76-летней жительницы поселка Октябрьский.

Полицейские по горячим следам установили и задержали 18-летнего местного жителя. Выяснилось, что ранее молодой человек привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления. Фигурант бывал в доме потерпевшей, помогал пожилой женщине по хозяйству. И в один из визитов похитил ключ от входной двери. Воспользовавшись отсутствием хозяйки дома, он пробрался в квартиру и украл из кармана ее куртки 5000 рублей.

Как пояснил задержанный в отделе полиции, деньги ему понадобились для возвращения долга. В настоящее время подозреваемый ожидает решения суда, находясь под подпиской о невыезде.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Парнишке грозит лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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