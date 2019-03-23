В Тюменской области действует адресная социальная помощь по выходу на самообеспечение

СЕГОДНЯ 18:04 2019-03-23T18:04:27+03:00

Изменить размер текста: A A

В Тюменской области в течение 13-ти лет действует региональная мера социальной поддержки – адресная социальная помощь по выходу на самообеспечение. Как сообщили в департаменте социального развития Тюменской области, многие жители региона уже смогли убедиться в её эффективности на собственном примере.

С 2010 года меру соцподдержки предоставляют на условиях социального контракта. Воспользоваться ею могут малообеспеченные семьи, чей доход ниже прожиточного минимума. Цель такой системы – выход семьи на самообеспечение. Такой мерой пользуются, в основном, селяне, которые получают денежную выплату на создание или развитие личного подсобного хозяйства.

С 2006 года адресную социальную помощь на условиях социального контракта получили более 8 тыс. малоимущих семей. Почти все (95%) – семьи с детьми, в т.ч. и многодетные. Расходы из бюджета области составили более 330 млн рублей. В прошлом году помощь предоставили более 250 малоимущим семьям на общую сумму порядка 15 млн рублей, средний размер выплаты – 60 тысяч рублей.

В департаменте подчеркнули, что по истечении срока действия социального контракта более 60% участников программы улучшили своё материальное положение, 23% вышли из категории малоимущих семей.

Ранее «Комсомольская правда – Тюмень» Электронный сервис департамента социального развития Тюменской области помогает тюменцам узнать о суммах выплаченных мер социальной поддержки. Этот электронный сервис работает на региональном портале услуг Тюменской области. Доступ к порталу осуществляется по тому же логину и паролю, что и к федеральному порталу «Госуслуг».

ИСТОЧНИК KP.RU