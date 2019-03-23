Воспитанникам Дома ребенка тюменские артисты представили кукольную постановку

СЕГОДНЯ 09:19 2019-03-23T09:19:19+03:00

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Молодёжный театральный центр «Космос» 18 и 22 марта провел благотворительные показы детских спектаклей.

Так, в понедельник воспитанники «Тюменского дома ребенка» посмотрели кукольную постановку «Принцесса на горошине» в исполнении Сергея Нарыкова.

Кроме того, артисты 22 марта показали спектакль «Свеча» от театра теней «Ключ от сказки» для детей, находящихся на длительном лечении в Областной клинической больнице №2 и их родителей.

По мнению организаторов, сценическое искусство помогает и лечит, особенно это касается детских сказок.

- Театр близко, даже когда ты не можешь в него прийти. Для благотворительных спектаклей мы пригласили актера и коллектив, которые уже много раз проводили камерные показы для детей в «Космосе», — уточнила руководитель молодежного театрального центра «Космос» Марина Деликатная.

Напомним, что театр теней «Ключ от сказки» и актер, автор постановок Сергей Нарыков показали в «Космосе» 17 спектаклей, которые посмотрело более 500 зрителей.

ИСТОЧНИК KP.RU