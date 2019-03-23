«Тюменский бройлер» рассчитывает увеличить объём производства на 20%

СЕГОДНЯ 13:12 2019-03-23T13:12:34+03:00

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В Тюменском районе полным ходом идёт строительство второй очереди самого крупного на территории муниципалитета инвестиционного проекта – трёх корпусов для выращивания птицы. Как сообщает департамент по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области со ссылкой на директора птицефабрики «Продо Тюменский бройлер», сейчас возведён каркас одного из птичников.

- По основным показателям один корпус нового типа приравнивается к трём старого типа. При этом каждый новый птичник даёт около семи оборотов в год, - отмечает Оксана Величко. –Учитывая санитарные разрывы, у нас семь раз в год будет происходить заселение корпусов новой птицей.

По словам Оксаны Величко, в мировом птицеводстве это считается хорошим показателем эффективности предприятия. В конце осени на предприятии уже планируют посадку суточных цыплят, а после введения в эксплуатацию всех корпусов на «Тюменской бройлере» рассчитывают увеличить объём производства на 20%. Программа осуществляется при поддержке регионального правительства.

- Когда инвестпроект будет реализован в полном объёме, «Продо Тюменский бройлер» будет производить около 40 тысяч тонн готовой продукции в год, - отметила она.

Напомним, в 2018 году птицефабрика «ПРОДО Тюменский бройлер» увеличила ассортимент на 19 единиц новых видов продукции. Так, четыре из них – наименования мясной гастрономии, остальные 15 – продукты из охлаждённого мяса птицы. Существенно расширена линейка кулинарных полуфабрикатов, среди которых появились котлеты, колбаски, продукты в маринадах и продукция категории халяль.

ИСТОЧНИК KP.RU