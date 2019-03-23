В Тюменской области на месяц вводят ограничение на движение большегрузов
На дорогах тюменской области с начала апреля вводится ограничение движения для большегрузного транспорта.
Как сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области, временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской области на время весеннего паводка.
Уже с 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая - на участках автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия.
ИСТОЧНИК KP.RU