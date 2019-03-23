СЕГОДНЯ 08:04 2019-03-23T08:04:33+03:00

В Тюменской области на месяц вводят ограничение на движение большегрузов. Фото с сайта pixabay.com

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На дорогах тюменской области с начала апреля вводится ограничение движения для большегрузного транспорта.

Как сообщает пресс-служба главного управления строительства Тюменской области, временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Тюменской области с превышением временно установленных предельно допустимых нагрузок на оси, будет введено в Тюменской области на время весеннего паводка.

Уже с 9 апреля по 1 мая будет ограничено движение большегрузов на грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая - на участках автомобильных дорог с твердым и переходным типом покрытия.

ИСТОЧНИК KP.RU