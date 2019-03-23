2019-03-23T07:22:59+03:00
Общество

Ялуторовские подростки из «Шанса» участвуют в постановках театра мимов

Творческое направление познакомит ребят с внутренним миром
Алена Кульмухаметова
Поделиться:
Ялуторовские подростки из «Шанса» участвуют в постановках театра мимов. Фото с сайта pixabay.comЯлуторовские подростки из «Шанса» участвуют в постановках театра мимов. Фото с сайта pixabay.com
Изменить размер текста:

Социальный проект «Шанс», где участвуют подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, ждут изменения. В нём появилось новое творческое направление — ребята будут участвовать в театральных постановках и знакомиться со своим внутренним «я».

Куратор ялуторовского «Шанса» Ксения Ведьмедьева участвовала в конкурсе проектов «ЦЕХ», где презентовала театр мимов «7-Я». Ксения выиграла грант в размере 100000 рублей.

Отныне ребята из «Шанса» которые мечтают открыть в себе талант артиста, могут принять участие в постановках театра мимов уже с 30 апреля.

В проекте будут участвовать пары «ребенок-наставник». По завершению театра ребята станут участниками театральной студии.

Помимо участия в театральных постановках и спектаклях под открытым небом, подростки и наставники посетят мастер-классы и тренинги, где раскроют свои творческие способности, научатся принимать себя с разных сторон, общаться с людьми, создавать своими руками подарки, дарить праздник, быть нужным и принятым обществом.

Напомним, что социальный проект «Шанс» появился в Ялуторовске в прошлом году. В первой волне участвовали 20 пар «наставник-ребенок», за восемь месяцев они посетили 63 мероприятия. В 2019 году проект выиграв в конкурсе #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО и получил поддержку в размере 50000 рублей, сообщает «АиФ-Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Тюмень прилетает известный сценарист и обладатель статуэтки ТЭФИ
Помощник по хозяйству из Ишима лишил бабушку пяти тысяч рублей
Воспитанникам Дома ребенка тюменские артисты представили кукольную постановку
В Тюменском районе будут производить цветные сухарики и рисовые шарики в сиропе
В Тюменской области на месяц вводят ограничение на движение большегрузов
На улицах Тюменского района появляются собаки с цветными бирками
Погода в Тюмени 23 марта: + 6 градусов и солнечно
В Тюмени открылся музей детской игрушки
В Ишимском районе к участкам для многодетных семей проложат дороги
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
На Тобольском тракте в выходные временно ограничат движение транспорта
Угонщик из банды известного тюменского каратиста получил второй срок
Страны Европы заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью в сфере туризма
Зарегистрированные НКО смогут получить поддержку на второй волне конкурса «Моя идея»
В Тюмени бутлегеры попались на сбыте 9200 бутылок «паленного» алкоголя
Делегация Тюменской области приняла участие в крупнейшей туристической выставке
За 5 лет в рамках проекта «Первая помощь» подготовку прошли 4000 тюменцев
Тюменцев с идеями социально значимых инициатив ждут на конкурсе «Моя идея»
Жительница Тюмени вышла в финал конкурса «Улыбка Вселенной - 2020»
Мэрию Тобольска оштрафовали за пренебрежение безопасностью школьников
Взаимодействие между регионом и компанией «СИБУР» влияет на экономику Тюменской области
Оборудование и материалы тюменских производителей пользуются спросом на Дальнем Востоке
Тюменским вторсырьем заинтересовалась компания из Свердловской области
Тюменцы смогут купить рыбу, мясо, яйцо и молочную продукцию на продовольственной ярмарке
Тюменские студенты давали взятки преподавателю за хорошие оценки на «госах»
Почти полмиллиона рублей заплатит тюменская энергокомпания за завышение тарифов