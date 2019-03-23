СЕГОДНЯ 07:17 2019-03-23T07:22:59+03:00

Ялуторовские подростки из «Шанса» участвуют в постановках театра мимов. Фото с сайта pixabay.com

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Социальный проект «Шанс», где участвуют подростки, нуждающиеся в помощи и поддержке, ждут изменения. В нём появилось новое творческое направление — ребята будут участвовать в театральных постановках и знакомиться со своим внутренним «я».

Куратор ялуторовского «Шанса» Ксения Ведьмедьева участвовала в конкурсе проектов «ЦЕХ», где презентовала театр мимов «7-Я». Ксения выиграла грант в размере 100000 рублей.

Отныне ребята из «Шанса» которые мечтают открыть в себе талант артиста, могут принять участие в постановках театра мимов уже с 30 апреля.

В проекте будут участвовать пары «ребенок-наставник». По завершению театра ребята станут участниками театральной студии.

Помимо участия в театральных постановках и спектаклях под открытым небом, подростки и наставники посетят мастер-классы и тренинги, где раскроют свои творческие способности, научатся принимать себя с разных сторон, общаться с людьми, создавать своими руками подарки, дарить праздник, быть нужным и принятым обществом.

Напомним, что социальный проект «Шанс» появился в Ялуторовске в прошлом году. В первой волне участвовали 20 пар «наставник-ребенок», за восемь месяцев они посетили 63 мероприятия. В 2019 году проект выиграв в конкурсе #ТВОРИТЬДОБРОПРОСТО и получил поддержку в размере 50000 рублей, сообщает «АиФ-Тюмень».

ИСТОЧНИК KP.RU