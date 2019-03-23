На улицах Тюменского района появляются собаки с цветными бирками

СЕГОДНЯ 06:07 2019-03-23T06:07:19+03:00

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В Тюменском районе активно решается проблема с бездомными животными: все обработанные собаки имеют на ухе цветную бирку.

За три года более 800 собак прошли через программу сокращения численности бездомных животных. С 2016 года здесь действует особый метод обращения с ними - ОСВВ (отлов – стерилизация – вакцинация – возврат). Животные, которые не проявляют повышенной агрессивности после ветеринарной обработки (вакцинация, стерилизация или кастрация), выпускаются обратно по адресу отлова. Все обработанные подобным образом собаки имеют на ухе цветную бирку с регистрационным номером.

Данный метод признан наиболее гуманным для решения проблемы бесконтрольного размножения безнадзорных животных.

Как напоминают специалисты, убийство бездомных питомцев запрещено законом, а также не является эффективным методом регулирования численности и не предотвращают распространение опасных заболеваний.

За три года действия этой программы на территории столичного района специализированной организацией было отловлено 832 собаки. Всех животных стерилизовали, привили и отпустили в места прежнего обитания.

В 2019 году работа продолжится. Если вы увидели на улицах своего населенного пункта беспризорных животных без цветной бирки на ухе, то следует звонить по тел.: 28-88-32 и оставить заявку. Необходимо будет указать количество собак и место их нахождения, а также оставить свой номер телефона, чтобы специалисты по отлову смогли с вами связаться для уточнения информации, сообщает «Мегатюмень.ру» со ссылкой на пресс-службу главы района.

ИСТОЧНИК KP.RU