2019-03-23T05:58:34+03:00
Общество

Погода в Тюмени 23 марта: + 6 градусов и солнечно

Ветер южный направлений
Алена Кульмухаметова
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Погода в Тюмени 23 марта: +6 градусов и солнечноПогода в Тюмени 23 марта: +6 градусов и солнечноФото: Татьяна Коркина
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В Тюмени переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный, западный, северо-западный 2-6 метров в секунду. Температура воздуха: +4, +6 градусов.

В Тобольске переменная облачность, небольшой дождь. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, западный 1-7 метров в секунду. Температура воздуха: +2, +6 градусов.

В Заводоуковске ясная без осадков погода. Ветер юго-восточный, южный, юго-западный, северо-западный 1-4 метров в секунду. Температура воздуха: +1, +3 градуса.

В Ялуторовске переменная облачность и без осадков. Ветер южный, юго-западный, северо-западный 2-4 метра в секунду. Температура воздуха: -6, +2 градуса.

По народному календарю 23 марта чествуют сразу нескольких святых — отмечают память Коринфских мучеников и мучениц. Среди всех русский народ выбрал мученицу Василиссу и дату посвящал ей.

В этот день хозяева занимались весенними заботами: нужно было отвести воду от дома, чтобы не ушла в подпол. Для этого выходили во двор и рыли каналы. На Василису (Василиссу) нередко выходили на промысел: считалось, что если на реке в лунку бегут весенние ручьи, то хорошо ловится плотва.

ИСТОЧНИК KP.RU

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