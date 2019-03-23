СЕГОДНЯ 08:06 2019-03-23T08:06:05+03:00

В Тюменском районе будут производить цветные сухарики и рисовые шарики в сиропе Фото: pixabay.com

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В Тюменском районе завершается реализация первого этапа инвестиционного проекта ООО «Окейч». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, фабрика по производству снеков на территории «Боровского» индустриального парка удовлетворит потребности быстрого и вкусного перекуса.

Потребители смогут попробовать новую концепцию уже известных тюменцам продуктов: чипсы из мяса, чипсы из фиолетового картофеля, рисовые шарики во фруктовом сиропе, цветные сухарики и многое другое. Общий объём инвестиций в проект составляет более 200 млн рублей, благодаря проекту появится более 100 новых рабочих мест.

Проект предусматривает строительство производственного цеха, склада и покупку современного оборудования. Сырьё для производства будет закупаться у тюменских производителей и за пределами территории региона. Планируется, что снеки будут поставлять на рынки стран СНГ, Китая, Восточной Европы и Японии. Официальное открытие фабрики намечено на апрель 2019.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что в Уватском районе промышленная зона в Туртасе площадью 170 гектаров станет площадкой для создания муниципального индустриального парка. На её территории расположены 4 трансформаторные подстанции, подходит газопровод, а в 500 метрах находится газораспределительная станция производительностью 200 тысяч кубометров в сутки.

Здесь же проложены сети водоснабжения мощностью 720 кубометров в сутки, расположены водозабор и сети водоотведения. Неподалёку от площадки находится железнодорожная станция «Юность Комсомольская», а в пяти километрах – федеральная трасса «Тюмень – Ханты-Мансийск».

ИСТОЧНИК KP.RU