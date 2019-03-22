В Тюмени открылся музей детской игрушки

СЕГОДНЯ 15:46 2019-03-22T15:46:08+03:00

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Более сотни редких экспонатов стали частью коллекции музея с символичным названием «Кукольный город друзей детства». Он открылся 21 марта в школе № 70.

Все игрушки созданы в прошлом столетии в артелях, на заводах и фабриках Тюмени. Первыми гостями музея стали юные воспитанники и дарители.

Тюменский завод пластмасс начал работать в послевоенные годы и подарил юным жителям незабываемые моменты − первые игрушки, которые можно было купать в воде. До этого в городских Артелях производили только кубики, кукол, лошадок, конструкторы из дерева.

- Самый интересный экспонат из опилок – это кукла-Пупс, которая сохранилась в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова благодаря тому, что попала на Тюменскую выставку достижений народного хозяйства в 1946 году. Сохранилась и запись художественно-технической комиссии о преимуществах и недостатках этой игрушки, − рассказывает директор школы № 70, заслуженный учитель России Лидия Русакова.

Именно специальная комиссия оценивала каждую игрушку перед запуском в массовое производство. Главным требованием к сказочным героям было доброе выражение лица и улыбка.

ИСТОЧНИК KP.RU