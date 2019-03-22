2019-03-22T15:46:08+03:00
Звезды

В Тюмени открылся музей детской игрушки

Выставка насчитывает более сотни редких экспонатов
Марина Васильева
Поделиться:
Фото пресс-службы департамента образования администрации города ТюмениФото пресс-службы департамента образования администрации города Тюмени
Изменить размер текста:

Более сотни редких экспонатов стали частью коллекции музея с символичным названием «Кукольный город друзей детства». Он открылся 21 марта в школе № 70.

Все игрушки созданы в прошлом столетии в артелях, на заводах и фабриках Тюмени. Первыми гостями музея стали юные воспитанники и дарители.

Тюменский завод пластмасс начал работать в послевоенные годы и подарил юным жителям незабываемые моменты − первые игрушки, которые можно было купать в воде. До этого в городских Артелях производили только кубики, кукол, лошадок, конструкторы из дерева.

- Самый интересный экспонат из опилок – это кукла-Пупс, которая сохранилась в фондах Музейного комплекса им. И. Я. Словцова благодаря тому, что попала на Тюменскую выставку достижений народного хозяйства в 1946 году. Сохранилась и запись художественно-технической комиссии о преимуществах и недостатках этой игрушки, − рассказывает директор школы № 70, заслуженный учитель России Лидия Русакова.

Именно специальная комиссия оценивала каждую игрушку перед запуском в массовое производство. Главным требованием к сказочным героям было доброе выражение лица и улыбка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ишимском районе к участкам для многодетных семей проложат дороги
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
На Тобольском тракте в выходные временно ограничат движение транспорта
Угонщик из банды известного тюменского каратиста получил второй срок
Страны Европы заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью в сфере туризма
Зарегистрированные НКО смогут получить поддержку на второй волне конкурса «Моя идея»
В Тюмени бутлегеры попались на сбыте 9200 бутылок «паленного» алкоголя
Делегация Тюменской области приняла участие в крупнейшей туристической выставке
За 5 лет в рамках проекта «Первая помощь» подготовку прошли 4000 тюменцев
Тюменцев с идеями социально значимых инициатив ждут на конкурсе «Моя идея»
Жительница Тюмени вышла в финал конкурса «Улыбка Вселенной - 2020»
Мэрию Тобольска оштрафовали за пренебрежение безопасностью школьников
Взаимодействие между регионом и компанией «СИБУР» влияет на экономику Тюменской области
Оборудование и материалы тюменских производителей пользуются спросом на Дальнем Востоке
Тюменским вторсырьем заинтересовалась компания из Свердловской области
Тюменцы смогут купить рыбу, мясо, яйцо и молочную продукцию на продовольственной ярмарке
Тюменские студенты давали взятки преподавателю за хорошие оценки на «госах»
Почти полмиллиона рублей заплатит тюменская энергокомпания за завышение тарифов