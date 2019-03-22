МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола

СЕГОДНЯ 14:54 2019-03-22T14:56:29+03:00

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Российский футбольный союз (РФС) и компания «МегаФон» заключили новое соглашение о сотрудничестве. Церемония подписания прошла в Доме футбола в Москве. Соглашение подписано президентом РФС Александром Дюковым и генеральным директором ПАО «МегаФон» Геворком Вермишяном.

Документ предусматривает совместную деятельность РФС и МегаФона по развитию и популяризации российского футбола, реализацию партнерских проектов, в том числе традиционных всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя», а также продвижение новых стратегических инициатив.

- В футбол гоняют во дворе мальчишки, играют на стадионах профессиональные команды, его смотрят по телевизору и в интернете. Это эмоции и переживания игроков, тренеров и болельщиков. А МегаФон помогает транслировать эти эмоции при помощи самого быстрого мобильного интернета и наших лучших цифровых сервисов. Летом мы стали частью сумасшедшего по энергетике праздника – Чемпионата мира по футболу. МегаФон, выступив техническим партнёром «Национального Центра Информатизации», построил инфраструктуру и обеспечил бесперебойную связь для всех участников и болельщиков. С РФС нас связывают давние партнерские отношения. Мы много лет работаем над популяризацией футбола, разрабатываем сервисы для болельщиков, проводим масштабный турнир среди команд для воспитанников детских домов и школ-интернатов. МегаФон рад выступать телеком- партнером сборной России по футболу и стратегическим партнером российского футбола, - рассказал генеральный директор МегаФона Геворк Вермишян.

- Российский футбольный союз и МегаФон уже имеют многолетний позитивный опыт сотрудничества. Мы рады, что ведущая телекоммуникационная компания страны оказалась заинтересована не только в продолжении, но и в расширении партнерства с РФС. МегаФон активно участвует в развитии футбола - спорта номер один в стране. Мы же, со своей стороны, уверены, что сотрудничество с РФС позволит компании эффективно решать задачи в рамках своей маркетинговой стратегии, — отметил президент Российского футбольного союза Александр Дюков.

ИСТОЧНИК KP.RU