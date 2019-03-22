2019-03-22T15:13:34+03:00
Экономика

В Ишимском районе к участкам для многодетных семей проложат дороги

Площадки под ИЖС получат автомобильные проезды в щебеночном исполнении
Марина Васильева
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Дороги с щебеночным покрытием построят в этом году в поселке Плодопитомник Ишимского района. Их подведут к площадке под индивидуальное жилищное строительство, где выделены участки для многодетных семей. Соответствующие распоряжение о выделении средств на эти цели подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Дорогами оснастят обе очереди площадки под ИЖС, как для семей Ишимского района, так и для семей Ишима. Уже подготовлена проектная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы и достоверности определения сметной стоимости, отметили в пресс-службе правительства Тюменской области.

На площадке первой очереди размещено 349 участков, на второй — 440. Всего, за период 2017-2018 годов за счет областного бюджета дорогами было обеспечено 100 земельных участков на первой очереди площадки.

В этом году на выделенные средства дороги с щебеночным покрытием проведут еще к 24 земельным участкам для семей Ишимского района и к 85 участкам для семей Ишима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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