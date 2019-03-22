На Тобольском тракте в выходные временно ограничат движение транспорта
В районе улице Тимофея Чаркова будут менять высоковольтную линию
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В эти выходные в Тюмени временно ограничат движение по Тобольскому тракту. На участке дороги пересечения с улицей Тимофея Чаркова пройдут работы по замене высоковольтной линии.
Весь работы будут вестись в ночь с 23 на 24 марта с 0.00 до 05.00 часов. Ожидается, что замену линии будут осуществлять интервалами – перекрытия на 10 минут и возобновления движения на 20 минут.
- Просим участников движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков в месте проведения работ, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.
ИСТОЧНИК KP.RU