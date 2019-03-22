2019-03-22T14:26:42+03:00
Общество

На Тобольском тракте в выходные временно ограничат движение транспорта

В районе улице Тимофея Чаркова будут менять высоковольтную линию
Марина Васильева
Поделиться:
Изменить размер текста:

В эти выходные в Тюмени временно ограничат движение по Тобольскому тракту. На участке дороги пересечения с улицей Тимофея Чаркова пройдут работы по замене высоковольтной линии.

Весь работы будут вестись в ночь с 23 на 24 марта с 0.00 до 05.00 часов. Ожидается, что замену линии будут осуществлять интервалами – перекрытия на 10 минут и возобновления движения на 20 минут.

- Просим участников движения быть внимательными и соблюдать требования дорожных знаков и регулировщиков в месте проведения работ, - отметили в Госавтоинспекции Тюменской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Ишимском районе к участкам для многодетных семей проложат дороги
МегаФон стал стратегическим партнером российского футбола
Угонщик из банды известного тюменского каратиста получил второй срок
Страны Европы заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью в сфере туризма
Зарегистрированные НКО смогут получить поддержку на второй волне конкурса «Моя идея»
В Тюмени бутлегеры попались на сбыте 9200 бутылок «паленного» алкоголя
Делегация Тюменской области приняла участие в крупнейшей туристической выставке
За 5 лет в рамках проекта «Первая помощь» подготовку прошли 4000 тюменцев
Тюменцев с идеями социально значимых инициатив ждут на конкурсе «Моя идея»
Жительница Тюмени вышла в финал конкурса «Улыбка Вселенной - 2020»
Мэрию Тобольска оштрафовали за пренебрежение безопасностью школьников
Взаимодействие между регионом и компанией «СИБУР» влияет на экономику Тюменской области
Оборудование и материалы тюменских производителей пользуются спросом на Дальнем Востоке
Тюменским вторсырьем заинтересовалась компания из Свердловской области
Тюменцы смогут купить рыбу, мясо, яйцо и молочную продукцию на продовольственной ярмарке
Тюменские студенты давали взятки преподавателю за хорошие оценки на «госах»
Почти полмиллиона рублей заплатит тюменская энергокомпания за завышение тарифов