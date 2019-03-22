Угонщик из банды известного тюменского каратиста получил второй срок

СЕГОДНЯ 14:03 2019-03-22T14:05:13+03:00

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В Тюмени получила продолжение нашумевшая история о преступной группировке, организованной главным тренером сборной России по карате Георгием Хижняковым. Участники банды угоняли дорогостоящие автомобили.

В мае 2009 года Ленинский районный суд Тюмени Хижнякова, а также Ахмеда Мержоева, Юрия Комара, Евгения Худолеева и Алексея Питиримова к различным срокам лишения свободы за хищения иномарок.

При этом организатору ОПГ было назначено 8 лет лишения свободы, а участнику группировки Комару - 6 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима.

Позже, в 2012 году, постановлением президиума Тюменского областного суда первый приговор Хижнякову был изменен, снизив срок заключения до 7 лет 10 месяцев. В июле 2014 года на основании решения Курганского городского суда он был освобожден из-за болезни. Еще одному участнику группы Юрию Комару в августе 2012 года Калининский районный суд неотбытый срок наказания заменил на исправительные работы.

По версии следствия, в 2015 году Георгий Хижняков создал вторую организованную преступную группу для хищения иномарок. В ее состав вошли Комар и еще три человека. Схема преступлений осталась прежней. С помощью специального устройства угонщики отключали сигнализацию, взламывали замки зажигания и уезжали на похищенных авто.

В составе вновь созданной ОПГ Юрий Комар принял участие в хищении 11 машин общей стоимостью более 10,5 млн. рублей. Среди них – Honda CR-V, Toyota Land Cruiser Prado 150, Toyota RAV4, Toyota Corolla, Toyota Camry. Еще в три случая кражи обернулись неудачей.

В январе 2018 году деятельность ОПГ была пресечена. В июле этого же года правоохранителям удалось задержать Комара. Он полностью признал вину. На этот раз суд назначил ему 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU