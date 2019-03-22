Страны Европы заинтересованы в сотрудничестве с Тюменской областью в сфере туризма

СЕГОДНЯ 13:42 2019-03-22T13:42:32+03:00

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Греция, Испания, Швейцария, Болгария, Сербия и Германия заявили о намерении сотрудничать с Тюменской областью в туристической сфере. Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, установить деловые контакты со странами удалось благодаря многочисленным туристическим выставкам (в т.ч. и выставке ITB Berlin). На таких мероприятиях у нашего регионе есть возможность заявить о себе и сформировать группы иностранных туроператоров для участия в инфотурах по Сибири.

На прошедшей выставке ITB Berlin тюменцы презентовали туристический проект «Императорский маршрут», который реализуется под эгидой Министерства культуры России и Фонда содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество». В рамках презентации проекта стенд посетил потомок Екатерины II, кузен принца Англии Чарльза принц Эдуард фон Анхальт, герцог Саксонии. Он заявил о своём желании посетить Тобольск и увидеть дом, в котором жила семья Николая II.

Увидеть Сибирь своими глазами приглашают и иностранных туроператоров. Они могут отправиться в информационные туры, чтобы продвигать Тюменскую область на мировом рынке.

Как отметили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области, вместе с Агентством туризма и продвижения Тюменской области были проведены переговоры по поводу представления интересов региона в сфере туризма в Германии. Этот вопрос детально проработают с компанией «Паневразия»(Paneurasia), которая специализируется на российском направлении.

Ближе к осени 2019 года планируется подписать соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве, благодаря которому немецкая компания откроет представительство Тюменской области, которое будет рассказывать в Европе про туристические возможности региона и про тюменские туры.

ИСТОЧНИК KP.RU