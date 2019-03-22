Зарегистрированные НКО смогут получить поддержку на второй волне конкурса «Моя идея»

СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-22T13:04:32+03:00

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Сформировавшиеся сообщества с опытом смогут получить поддержку на второй волне конкурса «Моя идея», для зарегистрированных НКО. Об этом «Комсомольской правде – Тюмень» сообщила руководитель центра продюсирования сообществ Дарья Ермакова. По её словам, некоммерческие организации, которые уже заявляли о себе на конкурсе «Моя идея» в прошлые года, должны выходить на следующий уровень — участвовать в конкурсе грантов президента или конкурсе субсидий.

- Мы хотим, чтобы наши общественники развивались и реализовывали более масштабные проекты, - говорит Дарья.

Участники «второй волны» в апреле 2019 должны будут пройти воркшоп по решению кейсов, на котором за ограниченное время команде предстоит справиться с реальной задачей проектного менеджмента. Кроме того, участники протестируют свои идеи на краш-тесте или индивидуальной консультации в центре продюсирования сообществ, сообщили в департаменте по общественным связям, коммуникациям и молодёжной политики Тюменской области.

Напомним, в 2019 году организаторы конкурса «Моя идея» решили изменить требования: участники не должны быть победителями более трёх конкурсов прошлых лет. Как отметила Дарья Ермакова, конкурс должен стать толчком для тех, кто только начинает свою проектную деятельность.

- Сообщества — победители прошлых лет уже получили опыт и стали достаточно самостоятельны, чтобы становиться наставниками новичков или создавать собственные некоммерческие организации. Именно поэтому в новой волне мы избегаем конкуренции уже опытных лидеров и только начинающих общественников, - подчеркнула она.

ИСТОЧНИК KP.RU