В Тюмени бутлегеры попались на сбыте 9200 бутылок «паленного» алкоголя

СЕГОДНЯ 12:57 2019-03-22T12:58:51+03:00

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Прокуратура Тюмени утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей областного центра. Они обвиняются в попытке сбыта немаркированной алкогольной продукции.

Согласно материала дела, двое местных жителей решили сбыть крупную партию контрафактной алкогольной продукции. О сговоре известно сотрудникам правоохранительных органов, отметили в прокуратуре Тюменской области.

В феврале 2018 года в ходе спецоперации на складе по улице Ветеранов труда стражи порядка обнаружили 5,5 тыс. литров этилового спирта в еврокубах. А из стоящего грузового автомобиля изъяли 9200 бутылок водки на общую сумму более 1,9 млн. рублей. Весь алкоголь не имел лицензии и не соответствовал ГОСТу.

Прокуратура Тюмени утвердила по данному уголовному делу обвинительное заключение и направила материалы дела в Ленинский районный суд города. Санкция предусматривает штраф в размере от 400 тыс. до 800 тыс. рублей, принудительные работы на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 6 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU