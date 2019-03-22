Делегация Тюменской области приняла участие в крупнейшей туристической выставке

СЕГОДНЯ 12:49 2019-03-22T12:49:07+03:00

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Делегация Тюменской области приняла участие в крупнейшие международной туристической выставке ITB Berlin, которая в середине марта состоялась в Германии. Как сообщили в департаменте потребительского рынка и туризма Тюменской области все пять дней участники проводили деловые переговоры, общались в неформальной обстановке, выстраивали планы и налаживали международный диалог.

В пресс-службе Агентства туризма и продвижения Тюменской области уточнили, что наш регион был представлен на стенде Сибири, координатором которого выступила ТК «Олимпия-Райзен-Сибирь». С этой туристической компанией по итогам берлинской выставки будет подписано соглашение о развитии межрегионального маршрута по Сибири, в который войдут несколько регионов.

Как отметил директор департамента потребительского рынка и туризма Тюменской области Андрей Пантелеев, гости иностранной выставки проявили большой интерес к сибирской охоте, природе, термальным источникам, историческому наследию.

- Мы презентовали самые актуальные туристические направления для жителей Европы. Интерес европейцев к истории России возрастает. Это особенно проявилось после проведения чемпионата мира по футболу 2018 года. Многие иностранцы посетили некоторые российские города и хотели бы теперь увидеть Сибирь, - рассказал Андрей Пантелеев.

В последнее время наблюдается увеличение количества туристов, которые планируют посетить Сибирь. По словам руководителя Агентства туризма и продвижения Тюменской области Марии Трофимовой, приезжая в Тюменскую область, туристы удивляются нашему региону, восхищаются богатой историей и развитой инфраструктурой, транспортной доступностью. Локомотивом туристического потока в регион являются два тура: проект «Императорский маршрут» и тур по местам съемок фильма «Тобол» под названием «В Сибирь по своей воле».

ИСТОЧНИК KP.RU