2019-03-22T12:36:16+03:00
Здоровье

За 5 лет в рамках проекта «Первая помощь» подготовку прошли 4000 тюменцев

Жители областного центра учились делать массаж сердца и искусственное дыхание
Марина Васильева
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Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»Фото пресс-службы ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»
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Юристы, экономисты, предприниматели, домохозяйки, полицейские, пенсионеры и другие учились на манекене делать массаж сердца и искусственную вентиляцию легких. Большинство участников проекта делали это первый раз в жизни.

- Мы даже не ожидали, что бесплатные курсы первой помощи вызовут такой интерес. Вот уже на протяжении 5 лет проект востребован, почти 4000 человек прошли подготовку. Перед собой мы поставили простую и выполнимую задачу – научить граждан не паниковать в экстренных ситуациях и правильно оказывать первую помощь, - пояснила куратор проекта Ирина Бердюгина.

Она добавила, что попробовать себя в роли спасателя могут все без исключения. Инструктор простым языком объясняет последовательность действий и смысл каждой манипуляции, затем идет практическая часть. На занятиях рассматривают наиболее опасные для жизни ситуации - остановка сердца, кровотечения, инородное тело в дыхательных путях.

КУДА ЗВОНИТЬ

Чтобы стать участником проекта достаточно позвонить по номеру: в +7 922-070-38-08 и зарегистрироваться на занятие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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