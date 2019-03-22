Тюменцев с идеями социально значимых инициатив ждут на конкурсе «Моя идея»

СЕГОДНЯ 12:22 2019-03-22T12:22:51+03:00

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Жители Тюмени и юга Тюменской области смогут представить идеи новых социально значимых инициатив на конкурсе проектов «Моя идея». Как сообщили в департаменте общественных связей, коммуникациям и молодёжной политике Тюменской области, приём заявок продлится до 12 мая, сумма на реализацию проектов составит до 250 тысяч рублей.

В 2019 году организаторы решили изменить требования: участники не должны быть победителями более трёх конкурсов «Моя идея» прошлых лет. По словам руководителя центра продюсирования сообществ Дарьи Ермаковой, конкурс должен стать толчком для тех, кто только начинает свою проектную деятельность.

- Сообщества — победители прошлых лет уже получили опыт и стали достаточно самостоятельны, чтобы становиться наставниками новичков или создавать собственные некоммерческие организации. Именно поэтому в новой волне мы избегаем конкуренции уже опытных лидеров и только начинающих общественников, - рассказывает Дарья. – Также проекты муниципальных образований будут оценивать отдельно от городских.

Конкурс пройдёт по трём номинациям: «Проекты, реализуемые на территории Тюмени», «Проекты, реализуемые на территории муниципальных образований» и «Крупные городские события». Организаторы будут учитывать социальный эффект, механизмы реализации, ожидаемые результаты должны соответствовать заявленным целям. Приветствуется наличие упоминаний в СМИ и партнёров. Проект необходимо реализовать до 1 декабря 2019.

ИСТОЧНИК KP.RU