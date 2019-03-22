Жительница Тюмени вышла в финал конкурса «Улыбка Вселенной - 2020»

СЕГОДНЯ 12:00 2019-03-22T12:08:08+03:00

В финале Анастасии Крековой предстоит бороться с участницами из США, Пакистана и Молдовы

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Жительница Тюмени Анастасия Крекова – претендентка на победу в международном конкурсе красоты «Улыбка Вселенной - 2020». Молодая мама блогер уже вышла в полуфинал.

Анастасии 34 года, она воспитывает трех сыновей и судя по ее профилю в инстаграме успевает все – и за детьми посмотреть, и спортом позаниматься. Мама – блогер придерживается здорового питания, а также ведет активный образ жизни и делится практикой тренировок со своими подписчиками.

Следует отметить, что в конкурсе «Улыбка вселенной» прекрасные жительницы Тюмени участвуют постоянно и весьма успешно. Так, титул 2019 года достался жительнице областного центра Елене Станиславской. Тюменке Анастасии Крековой в финале предстоит бороться с представительницей США, Пакистана, Молдовы, а также двумя участницами из России.

Международный конкурс «Улыбка Вселенная» - это модный социально-значимый конкурс красоты. В нем могут принимать участие замужние женщины от 23 до 45 лет, имеющие не менее одного ребенка. Финал конкурса пройдет в Москве.

ИСТОЧНИК KP.RU