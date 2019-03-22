Мэрию Тобольска оштрафовали за пренебрежение безопасностью школьников

СЕГОДНЯ 11:11 2019-03-22T11:14:39+03:00

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В Тобольске межрайонная прокуратура оценила соблюдение законодательства об обеспечении безопасности дорожного движения. В ходе проверки представители контролирующего ведомства выявили ряд нарушений.

Так, установлено, что на пешеходных переходах напротив школы №13 и около лицея отсутствуют ограничивающие пешеходные ограждения перильного типа. На светофоре напротив Дома детского творчества нет дублирующих знаков «Пешеходный переход» с выносом над проезжей частью. А вблизи школ №12 и №16, а также детского сада №40 отсутствует искусственная дорожная неровность.

По результатам проверки прокуратура еще в феврале внесла в адрес главы Тобольска внесла представление. Однако администрация должных мер к устранению нарушений не приняла. В этой связи прокуратура возбудила в отношении мэрии административное дело.

Накануне, 21 марта 2019 года мировой судья судебного участка №1 Тобольского судебного района присудил администрации города выплатить штраф в размере 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU