Взаимодействие между регионом и компанией «СИБУР» влияет на экономику Тюменской области

СЕГОДНЯ 10:39 2019-03-22T10:40:48+03:00

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Взаимодействие между Тюменской областью и компанией «СИБУР» влияет не только на картину жизни в Тобольске, но и на экономику и развитие региона. Об этом сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов, приветствуя участников совещания компании по импортозамещению оборудования.

По его словам, «СИБУР» - надёжный стратегический и индустриальный партнёр для Тюменской области, крупнейший инвестор, заказчик для предприятий и работодатель.

- Между компанией и правительством региона с 2011 года действует соглашение о сотрудничестве, а с 2017 года – дорожная карта по реализации проекта по расширению использования продукции и технологий предприятий Тюменской области, в том числе импортозамещающих, - напомнил Леонид Остроумов и подчеркнул, что сегодня с «СИБУРом» взаимодействуют 11 тюменских предприятий.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что «СИБУР» станет ядром Тобольского нефтехимического кластера. По словам Леонида Остроумова, создаваемый в Тюменской области кластер станет дальнейшим стимулом для развития индустриальных импортозамещающих проектов. Его ядром станет компания «СИБУР», переработчики полимеров, а их в регионе более 64, они объединятся в ассоциацию. К процессу будут привлечены образовательные и научные организации и банковское сообщество.

ИСТОЧНИК KP.RU