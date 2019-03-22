Оборудование и материалы тюменских производителей пользуются спросом на Дальнем Востоке

СЕГОДНЯ 10:25 2019-03-22T10:41:42+03:00

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Оборудование и материалы на возведение Амурского ГПЗ поставляют 23 предприятия Тюменской области. Об этом сообщил директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов на совещании компании «СИБУР» по импортозамещению.

По его словам, сотрудничество Правительства Тюменской области и «СИБУРа» продолжается с 2011 года. Например, с 2017-го года ведётся работа согласно дорожной карте по реализации проекта «Расширение использования продукции и технологий предприятий Тюменской области», в т.ч. импортозамещающих, для ПАО «СИБУР Холдинг».

- Работа по дорожной карте связана с тем, что мы знакомим тюменские предприятия с направлениями деятельности СИБУРа. В свою очередь тюменские фирмы готовят проекты под потребности компании, и на сегодня уже 11 предприятий включились в эту работу и плотно сотрудничают с СИБУРом, - отметил Леонид Остроумов.

Кроме того, тюменские бизнесмены активно сотрудничают с НИПИ на возведении объектов на Дальнем Востоке. В том числе поставляют материалы и различное оборудование для строительства Амурского газоперерабатывающего завода. Два года назад тюменские предприниматели побывали в г. Свободны Амурской области, где только начиналось строительство ГПЗ. Тюменские промышленные и сервисные предприятия, у которых есть богатый опыт в реализации крупных промышленных проектов, предложили использовать свои компетенции и возможности при строительстве завода.

Отметим, что Амурский ГПЗ станет крупнейшим газоперерабатывающим заводов в России. Его суммарная мощность составит более 42 млрд кубометров газа в год.

ИСТОЧНИК KP.RU