Тюменским вторсырьем заинтересовалась компания из Свердловской области

СЕГОДНЯ 10:15 2019-03-22T10:17:44+03:00

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В марте «Тюменское экологическое объединение» выставила на продажу семь наименований малых партий сырья, чтобы дать возможность переработчикам оценить качество материала. Всего было объявлено 14 лотов.

Накануне, 21 марта регоператор подвел итоги первых торгов. Бизнесу предлагались три вида пленки, полиэтилен, полипропилен, черный металлолом и картон. Вторсырьем заинтересовались компании из Тюменской и Свердловской областей. Теперь они могут решить принимать ли участие в основном аукционе, прием заявок на который завершится в конце марта.

Всего ООО «ТЭО» выставило на аукцион 12 видов вторичного сырья. Оно было обработано на Тюменском мусоросортировочном заводе. Компаниям-переработчикам предлагается алюминиевая банка, картон, различные виды пленки, пластики низкого давления, черный металлолом и стеклобой.

- Доходы от реализации вторсырья будут учтены в тарифе на обращение с твердыми коммунальными отходами в следующем периоде тарифного регулирования, - добавили в «Тюменском экологическом объединении».

ИСТОЧНИК KP.RU