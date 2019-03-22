СЕГОДНЯ 09:16 2019-03-22T09:16:53+03:00

Тюменцы смогут купить рыбу, мясо, яйцо и молочную продукцию на продовольственной ярмарке Фото: pixabay.com

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В Тюмени 23 марта с 8 до 16 часов состоится специализированная продовольственная ярмарка на четырёх торговых площадках. Как сообщили в департаменте агропромышленного комплекса Тюменской области, участниками станут предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности, фермеры, граждане, ведущие личные подсобные хозяйства, садоводы, огородники и животноводы из Тюмени и юга Тюменской области.

Покупатели смогут приобрести свежайшие и качественные продукты питания: овощи, мясо говядины, свинины, баранины, рыбу, мёд, яйцо, дикоросы, молочную продукцию, выпечку, кондитерские изделия и др.

Ярмарка состоится по следующим адресам:

- ул. Мельникайте, 126/2 – прилегающая территория ТЦ «П.О.Р.Т»;

- пр. Солнечный, 11 – прилегающая территория ТРК «Заречный двор»;

- ул. Севастопольская, 12 – прилегающая территория Выставочного зала;

- ул. Льва Толстого, 29 – территория парковки автомобилей.

Кроме того, согласно плану организации и проведения ярмарок в Тюмени на 2019 год, с 8 до 19 часов покупатели могут приобрести продукцию на универсальных ярмарках.

- по 31 декабря – в районе ул. Широтной – Пермякова – объездная дорога (прилегающая территория к зданию по ул. Федюнинского, 55);

- по 5 июня – по пр. Солнечный, 11;

- по 30 августа – по ул. Пермякова (на территории ТЦ «Малахит»);

- по 7 июля – по ул. Мельникайте (в 4 метрах от нежилого строения ул. Мельникайте, 126, корпус 2).

Ярмарки проводятся департаментом агропромышленного комплекса Тюменской области и тюменской администрацией.

ИСТОЧНИК KP.RU