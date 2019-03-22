Тюменские студенты давали взятки преподавателю за хорошие оценки на «госах»

СЕГОДНЯ 09:02 2019-03-22T10:21:03+03:00

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В Тюмени завершено расследование уголовного дела в отношении четырех студентов Института транспорта Тюменского индустриального университета, которые обвиняются в даче взятки через посредников.

Как сообщили в пресс-службе СО СУ СК РФ по Тюменской области с 1 февраля по 1 ноября 2018 студенты-заочники по специальности «Оборудование и технологии сварочного производства» через посредников передавали взятку преподавателю ВУЗа по 90 тысяч рублей каждый. За эти деньги преподаватель пообещал поставить положительные оценки при сдачи «госов» и защите дипломных работ, которые делал сам же преподаватель.

Сейчас уголовное дело направлено прокурора для решения вопроса об утверждении обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU