2019-03-22T07:47:08+03:00
Общество

На время паводка проезд большегрузов по тюменским дорогам ограничат

Запретительные меры начнут действовать с 9 апреля
Марина Васильева
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В Тюменской области на время паводка введут ограничение на движение большегрузов. С 9 апреля по 1 мая требования безопасности коснутся грунтовых автомобильных дорогах. С 15 апреля по 14 мая – участков автомобильных дорог с твердым усовершенствованным и переходным типом покрытия.

При этом временное ограничение движения в весенний период не коснется международных перевозок грузов, а также перевозки пассажиров автобусами. Требования также не распространяется на перевозки продуктов питания, животных, лекарственных препаратов, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений, почты и почтовых грузов.

Не действует ограничение и на перевозку грузов, необходимых для предотвращения, или ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий.

Проезд будет открыт и для дорожной техники, выполняющей работы по содержанию, ремонту, капитальному ремонту, реконструкции автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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