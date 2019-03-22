2019-03-22T07:06:24+03:00
Экономика

В Тюменской области поддержку получают 100 аграрных проектов

В числе субсидируемых направлений - молочное скотоводство и овощеводство
Марина Васильева
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В Тюменской области осуществляется поддержка 100 инвестиционных аграрных проектов. Субсидии получают предприятия в молочном скотоводстве, овощеводстве, свиноводстве и других направлениях.

Объем выплаченных субсидий по данным проектам составляет 1,7 млрд рублей. По итогам прошлого года сельское хозяйство области продемонстрировало положительную динамику: его индекс составил 100,2%, что во много произошло за счет мер поддержки.

Значительный вклад в развитие отрасли также вносят хозяйства населения. На их долю в прошлом году пришлось 36,5% от общего объема произведенной сельхозпродукции, сообщает пресс-служба правительства области.

В текущем году финансирование АПК региона из федерального бюджета увеличено сразу по нескольким видам поддержки. Так, выросла сумма по направлению «единой субсидии» с 123,7 млн рублей до 134,1 млн рублей, в рамках механизма льготного кредитования предусмотрено финансирование в объеме 204,75 млн рублей против чуть более 150 млн рублей в 2018 году.

По состоянию на 15 марта 2019 года Минсельхозом России принято решение о включении в реестр заемщиков заявок на получение льготных кредитов на сумму более 1 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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