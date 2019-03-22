2019-03-22T06:42:16+03:00
Общество

Два светофора в районе Ткацкого проезда Тюмени погаснут на несколько часов

Здесь пройдут плановые работы на электросетях
Марина Васильева
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Фото пресс-службы администрации города ТюмениФото пресс-службы администрации города Тюмени
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Сегодня, 22 марта, в Тюмени на несколько часов погаснут два светофорных объектов в районе Ткацкого проезда. С 9 до 13 часов здесь пройдут плановые работы на сетях электроснабжения.

Светофоры будут отключены на улице на улице 30 лет Победы – в районе дома № 92, в районе сквера Восточный, на пересечении с Ткацким проездом, а также на пересечении улицы Олимпийской с Ткацким проездом.

В МКУ «Тюменьгортранс» призывают пользователей автомобильных дорог принять информацию к сведению и учитывать ее при выборе маршрута движения по дорогам города, а также соблюдать требования дорожных знаков.

В автотранспортном предприятии добавили, что подробную информацию о работе светофорных объектов можно получить по телефону МКУ «Тюменьгортранс» 68-84-35 или на сайте http://tgt72.ru/.

ИСТОЧНИК KP.RU

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