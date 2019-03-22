2019-03-22T06:31:03+03:00
Общество

Тюменские подростки узнали секрет успеха чемпионов мира

О своих достижениях рассказали именитые спортсмены областного центра
Марина Васильева
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Фото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города ТюмениФото пресс-службы департамента по спорту и молодежной политике администрации города Тюмени
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В Тюмени прошла «Встреча Чемпионов». Почетными гостями стали двукратный чемпион мира по футбольному фристайлу (sick3), основатель школы фристайла и уличного футбола в Тюмени Антон Павлинов и чемпион мира по смешанным боевым единоборствам по версии К-9 Вадим «Сибирский Казак» Недоступ.

Встреча стала очередным мероприятием в рамках профилактического проекта, рассчитанного на подростков, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Проект реализуется городским департаментом по спорту и молодежной политике совместно с федеральной сетью фитнес-клубов Athletic GYM. На протяжении нескольких месяцев ребята в возрасте от 14 до 18 лет бесплатно занимались спортом под присмотром квалифицированных тренеров.

Помимо спортивной нагрузки подростки также участвовали в тренингах по личностному росту, лидерству, нетворкингу, постановке целей. Заключительным мероприятием стала встреча с известными тюменцами. Чемпионы пообщались с ребятами, поделились секретами профессионального мастерства и рассказали о своем пути к успеху.

- Фристайл - это симбиоз физических упражнений с творческим процессом, некая смесь искусства и спорта. Просто добавляешь в футбол немного танца, - рассказал Антон, подкрепив слова показательным выступлением, которое вызвало у собравшихся бурю эмоций.

Вадим Недоступ также поделился с подростками своей историей успеха, рассказал про свою спортивную и тренерскую деятельность. Затем он вместе с братом продемонстрировали отличное владение шашкой, танцевальную подготовку и даже исполнили битбокс.

Чемпионы отметили, что подобные встречи важны для всей молодежи в целом. Это дает ребятам мотивацию к занятиям спортом, развитию себя, повышению своих знаний и умений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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