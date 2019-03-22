2019-03-22T06:01:29+03:00
Общество

Погода в Тюмени 22 марта: будет тепло, но пасмурно

Днем столбик термометра поднимется до отметки +3 градусов
Марина Васильева
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В областном центре начинает устанавливаться плюсовая температураВ областном центре начинает устанавливаться плюсовая температураФото: Лидия Шумкова
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Сегодня, 22 марта, в Тюмени ожидается пасмурный день, но без осадков. Утром температура воздуха составит -3, +1 градусов. Днем столбик термометра поднимется до отметки +3 градусов.

К вечеру ожидается +2 градуса, а ночью похолодает до -4 градусов. В ближайшие сутки синоптики прогнозируют южный ветер 1,1-1,8 м/с. Влажность 80%, давление 756 милиметров ртутного столба.

В народном календаре 22 марта отмечается день памяти 40 мучеников, в Севастийском озере мучившихся. Это вторая встреча весны (первая на Масленицу). Если трясогузка прилетела, то река через 12 дней вскроется; прилет жаворонка предвещал тепло; зяблик — стужу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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