СЕГОДНЯ 21:03 2019-03-21T21:03:04+03:00

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Тюменцы направили на первый конкурс Фонда президентских грантов 163 проектов, что на 5 заявок больше, чем в прошлом году (158), сообщили в департаменте социального развития Тюменской области. Окончательное число проектов от жителей нашего региона станет известно уже 25 марта 2019.

Ранее участники конкурса Фонда президентских грантов прошли краш-тесты в мультицентре «Моя территория» в формате публичного слушания перед публичным советом. Свои проекты представили НКО и авторы индивидуальных инициатив в возрасте от 18 до 30 лет. Кроме того, на краш-тест можно было заявить идеи, связанные с медиа и СМИ. Участники прошли защиту и получилиобратную связь от экспертов и письма поддержки от департамента общественных связей Тюменской области, представителей СМИ и бизнеса.

Прием заявок на первый в 2019 конкурс на предоставление грантов президента РФ на развитие гражданского общества завершился 15 марта. В Фонд уже поступило более 9 тыс. проектов от 7 тыс. 760 некоммерческих организаций со всей России. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, самыми активными стали НКО Волгоградской области – они подали 419 проектов. На втором месте – Республика Татарстан (395 проектов), на третьем – Республика Башкортостан (268 инициатив).

Наибольшее количество грантов (53% проектов) некоммерческие организации запрашивают в группе от 500 тысяч до 3 млн рублей. 30% заявок – на сумму до 500 тысяч рублей. Итоги конкурса будут подведены и опубликованы до 1 июня 2019 года. Поддержанные проекты смогут стартовать с 1 июля.

ИСТОЧНИК KP.RU