2019-03-21T20:32:32+03:00
Экономика

В Тюменском технопарке открылось пространство «Точка кипения»

Здесь будут рождаться новые идеи и проекты
АЛЕКСЕЕВ Анатолий
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Фото: https://leader-id.ru/event/17867/Фото: https://leader-id.ru/event/17867/
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В Тюменском технопарке открылось пространство «Точка кипения», где будут рождаться новые идеи и проекты, формироваться новые команды и вырастать лидеры развития регионов страны. С приветственным словом к участникам торжественной церемонии открытия обратился губернатор Тюменской области Александр Моор. Глава региона охарактеризовал задачи, которые стоят перед этой коммуникативной площадкой, и отметил, что на этой площадке должны создаваться условия для развития региональной экономики.

- На мой взгляд, открывая это пространство, мы должны с вами создать условия, чтобы здесь рождались идеи, как нашу экономику, предпринимательство, нашу систему его поддержки перевести из текущего состояния в новое, которое будет соответствовать будущему. Оно только кажется далеким, но формируется уже сегодня, - подчеркнул глава региона.

Александр Моор напомнил, что сегодня определяются технологии, которые придут на смену нынешним. По его словам, Президент России обозначил национальную технологическую инициативу, поэтому в «Точке кипения» тюменцы должны определиться, какие направления технологического уклада будут поддерживать и развивать в Тюменской области.

В свою очередь, исполнительный директор АНО «Платформа национальной технологической инициативы» Андрей Силинг отметил, что «Точка кипения» — это не стены, а энергия людей.

- В Тюменской области уделяется большое внимание технологическому развитию. Очень символично, что пространство открылось в технопарке. Для того, чтобы случился экономический прорыв, необходим прорыв технологический, а для этого должен состояться прорыв мышления, - подчеркнул он.

ИСТОЧНИК KP.RU

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