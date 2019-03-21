СЕГОДНЯ 19:58 2019-03-21T19:58:57+03:00

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Проект «Кадры будущего для регионов» в Тюменской области будет продолжен. Об этом сообщила заместитель губернатора, директор департамента социального развития Тюменской области Ольга Кузнечевских на торжественном мероприятии, посвящённом подведению итогов проекта. По её словам, старт проекту был дан в семи регионах России, в том числе и в нашем регионе, в августе 2018 года. Несколько месяцев ребята обучались, создавали проекты в сфере образования, экологии, науки, здравоохранения и благоустройства и приступали к их реализации и продвижению.

- «Кадры будущего для регионов» – интересный проект, поэтому мы с удовольствием откликнулись на инициативу Агентства стратегических инициатив, которое предложило войти нам в семерку пилотных регионов. У нас есть партнеры - это предприятия, крупные корпорации, заинтересованные, как и мы, в кадрах будущего. Когда мы видим, что у нас есть такие классные кадры будущего, то можем спокойно работать и знать, что нам на смену придут люди, способные работать и продвигать регион, - подчеркнула Ольга Кузнечевских.

Авторы лучших проектов получили из рук директора департамента благодарственные письма губернатора Тюменской области, сертификаты на прохождение тренингов, путёвки в лагерь «Артек» и другие призы и подарки от партнёров. Ольга Кузнечевских отметила, что все проекты участников направлено на благо жителей Тюменской области, на решение проблем в сферах образования, экологии и здоровья нашего населения.

Напомним, в 2018-2019 годах участниками проекта «Кадры будущего для регионов» стали 1,5 тысячи ребят, им помогали сотни тьюторов и 160 наставников.

ИСТОЧНИК KP.RU