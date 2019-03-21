Сотрудники Росгвардии по Тюменской области получили ключи от новых квартир

СЕГОДНЯ 19:07 2019-03-21T19:13:06+03:00

Более 150 семей в ближайшее время отметят новоселье

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Сегодня губернатор Тюменской области вручил ключи от новых квартир 153 сотрудникам регионального управления Росгвардии. Торжественная церемония состоялась в преддверии профессионального праздника, который бойцы национальной гвардии отмечают 27 марта

- Сегодня военнослужащие Росгвардии выполняют важную и ответственную работу - обеспечивают безопасность граждан и правопорядок. В регионе выстроено конструктивное взаимодействие Управления Росгвардии и органов исполнительной власти, - подчеркнул Александр Моор.

Командующий Уральским округом войск национальной гвардии РФ, генерал-полковник Александр Попов отметил, что вопрос о возведении жилья для войск правопорядка в Тюменской области рассматривался с 2013 года. В 2017 году выделен земельный участок под строительство. Жилой многоквартирный дом на улице Лесопарковой построен за счет средств федерального бюджета для военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

- В этом доме будут проживать не только семьи сотрудников, проходящих службу в Тюмени, но и 47 семей, которые приехали из разных регионов страны: от Карачаево – Черкесии до Алтайского края, выбрав Тюменскую область для постоянного проживания, - рассказал Александр Попов.

От имени командования войск национальной гвардии он поблагодарил губернатора Тюменской области, главу города Тюмени, строительную компанию за профессионализм и взаимодействие по всем вопросам, касающимся строительства и ввода в эксплуатацию жилого многоквартирного дома.

ИСТОЧНИК KP.RU