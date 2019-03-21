Ишимский телеканал планирует перейти на цифровое вещание

СЕГОДНЯ 17:35 2019-03-21T17:35:49+03:00

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Директор компании «Ишим ТВ» Александр Гопкин принял решение о модернизации действующего бизнеса при поддержке Фонда «Инвестиционное агентство Тюменской области». Как сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области, цель нового проекта – переход компании на цифровое вещание, общий объём инвестиций составил 10,5 миллионов рублей.

В 2019 году предприятие планирует модернизировать две существующие линии, заменить коаксиальный кабель на волоконно-оптический. Благодаря модернизации предприятия существенно повысится качество изображения и звука абонентам кабельной сети Ишима, села Стрехнино и посёлка Плодопитомник Ишимского района.

Инвестиционный проект находится на сопровождении «Инвестиционного агентства Тюменской области», рассматривается возможность предоставления инвестиционного займа в размере 5,1 млн рублей. Благодаря инвестиционному проекту сохранятся 50 действующих рабочих мест и будет создано 2 дополнительных рабочих места.

Напомним, переход на «цифру» – одна из приоритетных задач, поставленная российским Правительством, в том числе и перед кабельными операторами. Компания ООО «Ишим ТВ» работает с 2007 года и занимается производством телерадиопрограмм. Предприятие имеет два собственных телевизионных канала, четыре радиоканала и сеть аналогового кабельного телевидения. В настоящее время услугу кабельного телевидения получают 6 тысяч абонентов.

ИСТОЧНИК KP.RU