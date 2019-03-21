СЕГОДНЯ 17:23 2019-03-21T17:23:54+03:00

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Директор департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Леонид Остроумов на совещании компании по импортозамещению оборудования сообщил о том, что компания «СИБУР» станет ядром Тобольского нефтехимического кластера. По его словам, создаваемый в Тюменской области кластер станет дальнейшим стимулом для развития индустриальных импортозамещающих проектов.

- Его ядром которого станет компания «СИБУР», переработчики полимеров, а их в регионе более 64, они объединятся в ассоциацию. К процессу будут привлечены образовательные и научные организации и банковское сообщество, -- отметил Леонид Остроумов.

Перспективы создания ассоциации тюменских переработчиков полимерного сырья в конце февраля 2019 года обсудили на расширенном заседание союза «Торгово-промышленная палата Тюменской области» в Тобольске. Как отметил директор завода «Полипак» Алексей Лисовиченко, объединение в ассоциацию планируется для того, чтобы создавать предпосылки для производства уникальных для Тюменской области продуктов.

- Мы объединяемся, чтобы увеличить объем переработки полимеров, чтобы создавать новые предприятия и новые рабочие места, сохранять денежные потоки в родном регионе, - рассказал он.

Напомним, ранее «Комсомольская правда – Тюмень» писала о том, что Правительство Тюменской области, ПАО «СИБУР Холдинг» и ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» заключили соглашение о сотрудничестве по реализации комплекса мероприятий в рамках национального проекта «Образование» на территории Тюменской области. Реализация договора направлена на популяризацию научно-технического творчества, вовлечение детей и молодежи в инженерную, технологическую и инновационную деятельность, разработку и интеграцию современных образовательных программ на региональных площадках.

ИСТОЧНИК KP.RU